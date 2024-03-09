Четыре детективных фильма с запутанным сюжетом

Pravda.Ru подобрала четыре интересных детективных фильма, которые никого не оставят равнодушным.
Смотрите, как они бегут, 2022 год
Фильм переносит зрителя в 1953 год. В Лондоне на праздновании новой постановки писательницы Агаты Кристи совершается убийство известного актёра. Инспектору Стоппарду и его напарнице Сталкеру предстоит раскрыть это запутанное дело.
Убийство в Восточном экспрессе, 2017 год
Действие картины разворачивается в поезде. Тринадцать пассажиров оказываются под подозрением в совершении преступления. Сыщику предстоит вычислить злоумышленника до того момента, когда он совершит злодеяние вновь.
В картине можно увидеть Джонни Деппа, Пенелопу Крус и других популярных актёров.
Невидимый гость, 2016 год
На Адриана Дориа хотят повесить дело об убийстве его любовницы. Он решает прибегнуть к помощи известного адвоката Вирджинии Гудман. Девушка пойдет на самые решительные меры, чтобы спасти своего клиента и доказать его невиновность.
Остров проклятых, 2010 год
В этом фильме принял участие Леонардо Ди Каприо и другие известные деятели кино.
По сюжету, на острове, который расположен в американском штате Массачусетс, пропадает пациентка клиники для душевнобольных преступников. Расследовать это дело предстоит двум судебным приставам. На острове они столкнуться со многими трудностями, которые им придется преодолеть на пути к цели.
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