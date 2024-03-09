Эти актёры отказались от ролей в известных фильмах

Актёры, которые ответили отказом на предложение сняться в известном фильме

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru подготовила подборку трёх деятелей кино. Они ответили отказом на предложение сняться в фильме, который впоследствии стал известным.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уилл Смит, "Матрица"

Роль главного героя Нео в популярном фильме "Матрица" могла достаться Уиллу Смиту, а не Киану Ривзу. Почему же он отказался от предложения?

Дело в том, что Уилл Смит решил сняться в картине "Дикий, дикий Запад". Впоследствии этот фильм получил целых шесть антинаград "Золотая малина". Актёр признавался, что просто не смог увидеть в "Матрице" потенциал.

Джон Траволта, "Форрест Гамп"

В фильме "Форрест Гамп" роль главного героя исполнил Том Хэнкс. Однако она могла достаться другому актёру — Джону Траволте. Но он отказался, так как выбрал съёмки в картине "Криминальное чтиво".

При этом, несмотря на то, что второй фильм стал не менее известным, актёр говорил, что жалеет о ранее сделанном выборе.

Том Селлек, "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Том Селлек мечтал исполнить роль Индианы Джонса и даже посетил пробы. Но у актёра был подписан контракт на участие в картине "Частный детектив Магнум". Её съёмки должны были начаться после завершения работы над фильмом "Индиана Джонс". Однако неожиданно Тому Селлеку объявили, что пилотную серию будут снимать раньше.

Он решил выбрать фильм "Частный детектив Магнум", поскольку посчитал, что так поступить будет верно.