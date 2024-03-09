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Цифровая Мэрилин Монро - новая угроза Голливуду, созданная технологиями искусственного интеллекта

Soul Machines создала искусственную Мэрилин Монро, которая воспроизводит голос и манеры звезды в режиме реального времени

Кино

Authentic Brands Group, приобретя в 2011 году права на творчество Мэрилин Монро, в сотрудничестве с Soul Machines создала ее "Цифровой образ", который воспроизводит голос и манеры звезды в режиме реального времени.

Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You (Soundtrack "Some Like It Hot")

Таким образом, спустя годы после голограмм Элвиса Пресли и Тупака Шакура, компания Soul Machines, создала с помощью искусственного интеллекта Digital Marilyn, которая взаимодействует с поклонниками в режиме реального времени, отвечает голосом и манерами звезды, рассказывает анекдоты и даже приветствует лично каждого.

По словам Грегга Кроссто, гендиректора Soul Machines, компании, стоящей за "цифровыми людьми” на базе ИИ, это демонстрирует силу технологий в объединении брендов и потребителей, Marilyn выражает биологический искусственный интеллект, олицетворяя знаковую личность через эмоциональное начало.

"Мэрилин Монро остается вневременной иконой, вдохновляющей поколения своим талантом, харизмой и непреходящим наследием, — сказала Дана Карпентер, исполнительный вице-президент по развлечениям Authentic Brands Group, — Цифровая Мэрилин открывает захватывающие возможности для нескольких поколений поклонников взаимодействовать с ней совершенно по-новому, способствуя более глубокой связи и признательности за ее несгибаемый дух и след, который она оставила в мире ”.

Эта новость вызвала критику среди пользователей соцсетей. Искусственный интеллект и его связь с индустрией развлечений стали горячей темой в прошлом году, особенно после забастовок актеров и писателей. В этом году Сора от OpenAI вызвала новые опасения, показав, что может создавать высококачественные видеоролики со сложными сценами.

Режиссер Тайлер Перри в разговоре с The Hollywood Reporter рассказал, что приостановил свои планы расширения студии в Атланте после того как познакомился с технологией Сора.

"Должны быть какие-то правила, чтобы защитить нас”, — сказал он. "Если нет, я просто не представляю, как мы выживем”.

Перри в восхищении от потенциала этой технологии, но обеспокоен ее влиянием на индустрию развлечений.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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