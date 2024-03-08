Без перерыва на обед: 3 фильма, которые длятся целый день

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3 самых длинных фильма в истории кинематографа

2:27
Кино

Сегодня даже фильмы, длящиеся более двух часов, воспринимаются как достаточно длинные, однако не все знают, что в мировом кинематографе были и такие режиссёры-экспериментаторы, которые снимали настолько масштабные полотна, что смотреть их приходилось от рассвета до заката.

3 самых длинных фильма в истории кинематографа
Фото: hdfilmhit.org by film izle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вне 1: Руками не трогать (1971, 12 часов 53 минуты)

Уже само название фильма Жака Риветта настраивает на нечто необычное. На самом деле режиссёр изначально написал "руками не трогать" на коробке с рабочими материалами для съёмок, и только потом ему пришло в голову добавить эти слова в название фильма. За основу сюжета взята "История тринадцати" Оноре де Бальзака, но Риветт создал нечто настолько концептуальное, что трудно угадать в этом полотне намёк на классику французской литературы. Странные персонажи, посторонние звуки, обрывающиеся реплики - всё это ждёт зрителя, который решится посвятить целый день самому длинному фильму в мире.

Эволюция филиппинской семьи (2004, 10 часов 47 минут)

Лав Диас снимал этот фильм на протяжении 11 лет. За это время многое менялось не только в мире, но и в жизни членов съёмочной команды, некоторые из которых даже успели умереть. Фильм посвящён семье, живущей на Филиппинах в последние годы правления диктатора Фердинанда Маркоса. Фильм получился крайне реалистичным благодаря вставкам из хроники политической жизни острова. Также постепенное старение героев, которое происходило не за счёт грима, а в реальном времени, погружает зрителя в ощущение, что фильм длится 11 лет.

Наполеон (1927, 9 часов 22 минуты)

Абель Ганс собирался снять фильм, рассказывающий о всей жизни Наполеона Бонапарта начиная с его рождения и заканчивая смертью, но у режиссёра хватило средств, чтобы доснять киноэпопею только до момента похода Наполеона на Италию. Ганс использовал множество новых на тот момент приёмов (подводная съёмка, наложение кадров, съёмка от первого лица, летающая камера), однако в результате фильм был слишком сильно урезан. Британский историк Кевин Браунлоу потратил много времени и сил, чтобы собрать уцелевшие эпизоды по кусочкам. Впрочем, даже укороченная версия фильма не прошла мимо мира кино и очень впечатлила режиссёров "новой волны".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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