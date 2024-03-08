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Состоялась премьера фантастического фильма "Девица" с Милли Бобби Браун в главной роли

В Netflix прошла премьера фильма "Девица" с участием Милли Бобби Браун

1:02
Кино

Накануне компания Netflix представила фантастический фильм "Девица", в котором актриса Милли Бобби Браун исполнила главную роль.

В Netflix прошла премьера фильма "Девица" с участием Милли Бобби Браун
Фото: commons.wikimedia.org by Alok Ranjan Art is licensed under Commons, the free media repository

Режиссёром картины выступил Хуан Карлос Фреснадильо. Ранее он работал над фильмами "28 недель спустя", "Пожиратели" и другими. Среди актёрского состава помимо Милли Бобби Браун можно увидеть Ника Робинсона, который играл в картине "Мир Юрского периода", Робин Райт, Рэя Уинстона и других деятелей кино.

По сюжету проекта "Девица", принцесса по имени Элоди готовится к замужеству. Однако неожиданно её решают отдать на съедение дракону, в качестве жертвы. Элоди не собирается так просто сдаваться: она сделает всё возможное, чтобы выжить. 

Напомним, что Милли Бобби Браун принимала участие во многих проектах в сфере кино. Но наибольшую известность ей принёс сериал "Очень странные дела", в котором она сыграла девочку со сверхспособностями по имени Одиннадцать.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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