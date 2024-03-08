Состоялась премьера фантастического фильма "Девица" с Милли Бобби Браун в главной роли

Накануне компания Netflix представила фантастический фильм "Девица", в котором актриса Милли Бобби Браун исполнила главную роль.
Режиссёром картины выступил Хуан Карлос Фреснадильо. Ранее он работал над фильмами "28 недель спустя", "Пожиратели" и другими. Среди актёрского состава помимо Милли Бобби Браун можно увидеть Ника Робинсона, который играл в картине "Мир Юрского периода", Робин Райт, Рэя Уинстона и других деятелей кино.
По сюжету проекта "Девица", принцесса по имени Элоди готовится к замужеству. Однако неожиданно её решают отдать на съедение дракону, в качестве жертвы. Элоди не собирается так просто сдаваться: она сделает всё возможное, чтобы выжить.
Напомним, что Милли Бобби Браун принимала участие во многих проектах в сфере кино. Но наибольшую известность ей принёс сериал "Очень странные дела", в котором она сыграла девочку со сверхспособностями по имени Одиннадцать.
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