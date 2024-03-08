Егор Кончаловский порассуждал о российском и зарубежном кино и составил мнение о том, что первое гораздо сильнее второго. Режиссёр отметил что, когда голливудские фильмы ушли из России, это вдохнуло новую жизнь в отечественный кинематограф и дало возможность режиссёрам постигать новые приёмы и более активно пробовать себя в разных жанрах.
Кончаловский считает, что в России все фильмы были всегда хорошими, а теперь они будут ещё лучше.
"Можно спорить о качестве фильмов, но наша индустрия сильнее, чем европейская. Сейчас большинство продюсеров делают ставку на массовый коммерческий продукт: "Бременские музыканты", "Чебурашка". И качество этой индустрии у нас высокое", — поделился Кончаловский своими мыслями с kp.ru.
Также режиссёр полагает, что после 90-х годов самосознание общества стало здоровее, что также не могло не отразиться на уровне снимаемых фильмов.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.