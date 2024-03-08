Егор Кончаловский высказал своё мнение о том, что европейское кино уступает по качеству российскому

Егор Кончаловский рассказал, почему он считает российское кино более сильным, чем европейское

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Егор Кончаловский порассуждал о российском и зарубежном кино и составил мнение о том, что первое гораздо сильнее второго. Режиссёр отметил что, когда голливудские фильмы ушли из России, это вдохнуло новую жизнь в отечественный кинематограф и дало возможность режиссёрам постигать новые приёмы и более активно пробовать себя в разных жанрах.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

Кончаловский считает, что в России все фильмы были всегда хорошими, а теперь они будут ещё лучше.

"Можно спорить о качестве фильмов, но наша индустрия сильнее, чем европейская. Сейчас большинство продюсеров делают ставку на массовый коммерческий продукт: "Бременские музыканты", "Чебурашка". И качество этой индустрии у нас высокое", — поделился Кончаловский своими мыслями с kp.ru.

Также режиссёр полагает, что после 90-х годов самосознание общества стало здоровее, что также не могло не отразиться на уровне снимаемых фильмов.