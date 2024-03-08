Три самых интересных факта о сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана"

Pravda.Ru подобрала три самых интересных факта о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".
2. Картину снимали в Ярославле
Изначально съёмки планировали проводить в Казани, месте действия проекта. Однако местные общественники и власти Татарстана запретили снимать сериал в этом городе. Поэтому создателям картины пришлось искать другое место для съёмок. Они решили выбрать Ярославль, поскольку там есть подобные здания, дворы и улицы.
3. Леон Кемстач мог не исполнить роль Пальто
До сериала "Слово пацана" у актёра не было каких-либо серьёзных ролей в кино. Более того, он не особо верил в то, что его возьмут в проект. Однако мать и друг семьи Александр Петров посоветовали молодому человеку поучаствовать в кастинге. Только благодаря им он попал на него.
4. Актёров для массовки тщательно подбирали
Дело в том, что действие сериала происходит в прошлом. Поэтому создателям пришлось озаботиться поиском актёров, у которых не было бы каких-либо примет из настоящего. Так, для массовки выбирали людей без нестандартных причёсок, нарощенных волос, ногтей и ресниц, современных татуировок. Это было несвойственно в те времена.
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