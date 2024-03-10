"Не стоит тратить время": 3 причины пропустить фильм "Онегин"

3 причины пропустить фильм Сарика Андреасяна по роману Пушкина "Онегин"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне в российский кинопрокат вышла очередная экранизация знаменитого романа Александра Пушкина "Онегин".

Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

Автор портала journal. tinkoff.ru Наташа Лобачёва побывала на премьере картины Сарика Андреасяна и рассказала, почему не стоит тратить время на этот фильм.

Во-первых, сюжет полностью повторяет роман в стихах, который многие помнят практически наизусть со школьной скамьи. Правда герои картины говорят не рифмами, за исключением цитирующего роман Владимира Вдовиченкова. Много времени отводится званым обедам, прогулкам и другим малозначимым действиям. Поэтому действие может быстро наскучить.

Во-вторых, по мнению кинокритика, за второстепенными персонажами наблюдать намного интереснее, чем за главными героями. Актёры не отыгрывают даже важные по сюжету эпизоды. Например, Татьяна встречает Онегина спустя два года и никак не реагирует на него.

Наконец, в фильме много уделяется времени малозначимым деталям. Так, эпизод с игрой в бильярд сильно растянут. Крупные планы сильно упрощают картину и делают её поверхностной.