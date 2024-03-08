Солисты группы "Иванушки International" снялись в фильме о своей группе, но сыграли не самих себя

В России выйдет фильм о группе "Иванушки International"

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В скором времени в России выйдет в прокат фильм о группе "Иванушки International" под названием "Тур с Иванушками". Фильм порадует не только поклонников группы, но и любителей живописных кадров: он снимался на берегу Чёрного моря.

Фото: vk.com by https://vk.com/ivanychki is licensed under public domain

Солисты группы рассказали, что сыграли в фильме маленькие роли статистов, хотя фильм снимался о них самих. Они высоко оценили сюжет, актёрскую игру и настроение фильма и отметили, что он посвящён не только истории знаменитых музыкантов, но и дружбе и любви. Также, разумеется, в фильме будет много музыки.

Солист группы Кирилл Турченко, поздравляя девушек с 8 марта, посоветовал им повторить маршрут героинь фильма и отправиться к Чёрному морю.

Другой участник музыкального коллектива Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него была мечта сыграть Коровьева в экранизации "Мастера и Маргариты", но он считает эту мечту неосуществимой, поскольку фильмы по роману Михаила Булгакова уже сняты.