Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Рузанов назвал три признака сильного износа тормозных дисков
Nature Chemical Biology: достигнут прорыв в лечении рака поджелудочной железы
Татьяна Брухунова опубликовала пикантное фото в мимозах
Этих собак запрещено заводить
Стюардесса рассказала о неприятных моментах работы
Сорт садовой земляники "Сирия"
Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в атмосферном рекламном ролике для Chanel в черно-белом цвете
Что такое пилатес? Объясняет педагог по балету и растяжке
Группа родителей подала в суд на Roblox за эксплуатацию детского труда
Солисты группы "Иванушки International" снялись в фильме о своей группе, но сыграли не самих себя

В России выйдет фильм о группе "Иванушки International"

0:59
Кино

В скором времени в России выйдет в прокат фильм о группе "Иванушки International" под названием "Тур с Иванушками". Фильм порадует не только поклонников группы, но и любителей живописных кадров: он снимался на берегу Чёрного моря.

В России выйдет фильм о группе "Иванушки International"
Фото: vk.com by https://vk.com/ivanychki is licensed under public domain

Солисты группы рассказали, что сыграли в фильме маленькие роли статистов, хотя фильм снимался о них самих. Они высоко оценили сюжет, актёрскую игру и настроение фильма и отметили, что он посвящён не только истории знаменитых музыкантов, но и дружбе и любви. Также, разумеется, в фильме будет много музыки.

Солист группы Кирилл Турченко, поздравляя девушек с 8 марта, посоветовал им повторить маршрут героинь фильма и отправиться к Чёрному морю.

Другой участник музыкального коллектива Андрей Григорьев-Апполонов признался, что у него была мечта сыграть Коровьева в экранизации "Мастера и Маргариты", но он считает эту мечту неосуществимой, поскольку фильмы по роману Михаила Булгакова уже сняты.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Даже умирающая орхидея оживёт: чудо-напиток вдохнёт в жизнь в дохлые растения - начнут пускать новые корни
Даже умирающая орхидея оживёт: чудо-напиток вдохнёт в жизнь в дохлые растения - начнут пускать новые корни
Последние материалы
Что такое пилатес? Объясняет педагог по балету и растяжке
Группа родителей подала в суд на Roblox за эксплуатацию детского труда
Почему заботящиеся о здоровье предпочитают минимизировать употребление хлеба: экспертное мнение
На ВДНХ состоялся предпремьерный показ документального фильма о Романе Костомарове
PNAS: обнаружено поразительное исключение из 200-летнего закона физики
Молочай пользуется широкой популярностью в ландшафтном дизайне
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Туристам рекомендовали садиться на борт последними для бесплатного повышения класса обслуживания
Как правильно похоронить животное
Теща британского премьера станет членом индийского парламента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников