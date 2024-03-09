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Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о причине своей популярности среди русских мужчин

Орнелла Мути раскрыла, почему её обожают русские мужчины

1:02
Кино

Актриса из Италии Орнелла Мути рассказала по какой причине её обожают русские мужчины. Об этом она сообщила Пятому каналу.

Орнелла Мути раскрыла, почему её обожают русские мужчины
Фото: Инстаграм Орнеллы Мути

Деятельница кино высказала предположение, что россияне её любят за "русский взгляд".

"Наверное, потому что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд", — поделилась Орнелла Мути.

При этом она добавила, что и девушки в нашей стране делали ей различные комплименты. Даже больше, чем мужчины. По мнению актрисы это происходит, так как женщины не боятся к ней подходить, в отличие от мужской части населения.

Напомним, что Орнелла Мути принимала участие во многих кинопроектах, но она наиболее известна российскому зрителю по роли в фильме "Укрощение строптивого". Её предки жили в Санкт-Петербурге, однако после 1917 года, они решили переселиться в Европу. 

Ранее Pravda.Ru писала, что певец SHAMAN объяснил Орнелле Мути как правильно целоваться по-русски.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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