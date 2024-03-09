Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о причине своей популярности среди русских мужчин

Актриса из Италии Орнелла Мути рассказала по какой причине её обожают русские мужчины. Об этом она сообщила Пятому каналу.
Деятельница кино высказала предположение, что россияне её любят за "русский взгляд".
"Наверное, потому что у меня есть русские корни, и по моему лицу видно, что у меня русский взгляд", — поделилась Орнелла Мути.
При этом она добавила, что и девушки в нашей стране делали ей различные комплименты. Даже больше, чем мужчины. По мнению актрисы это происходит, так как женщины не боятся к ней подходить, в отличие от мужской части населения.
Напомним, что Орнелла Мути принимала участие во многих кинопроектах, но она наиболее известна российскому зрителю по роли в фильме "Укрощение строптивого". Её предки жили в Санкт-Петербурге, однако после 1917 года, они решили переселиться в Европу.
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