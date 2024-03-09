Онлайн-кинотеатр Premier выложил трейлер детективной драмы "10 дней до весны"

На официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier вышел трейлер сериала "10 дней до весны".
На сайте кинотеатра уже доступен 1 сезон, который состоит из 11 серий. Это детективная драма режиссёра Кима Дружинина. Ранее он работал над картинами "28 панфиловцев", "Танки" и другими. В сериале приняли участие многие актёры. Среди них есть Александр Голубев, известный публике по фильму "Кандагар", Пётр Рыков, Анна Попова и другие деятели кино.
По сюжету проекта, сестра и её братья собираются вместе на похоронах отца. Между ними возникает конфликт: кто станет преемником поместья? Обостряет ситуацию тот факт, что у героев натянутые отношения. Однако происходят события, которые заставляют братьев и сестру вспомнить, что на самом деле является важным.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.