Онлайн-кинотеатр Premier выложил трейлер детективной драмы "10 дней до весны"

Premier опубликовал трейлер сериала "10 дней до весны"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

На официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier вышел трейлер сериала "10 дней до весны".

Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На сайте кинотеатра уже доступен 1 сезон, который состоит из 11 серий. Это детективная драма режиссёра Кима Дружинина. Ранее он работал над картинами "28 панфиловцев", "Танки" и другими. В сериале приняли участие многие актёры. Среди них есть Александр Голубев, известный публике по фильму "Кандагар", Пётр Рыков, Анна Попова и другие деятели кино.

По сюжету проекта, сестра и её братья собираются вместе на похоронах отца. Между ними возникает конфликт: кто станет преемником поместья? Обостряет ситуацию тот факт, что у героев натянутые отношения. Однако происходят события, которые заставляют братьев и сестру вспомнить, что на самом деле является важным.