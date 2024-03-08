Инопланетяне напали на Землю: три захватывающих фильма на эту тему

Три занимательных фильма об инопланетном вторжении

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru подобрала три интересных фильма, тема которых — вторжение инопланетной расы на Землю.

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Прибытие, 2016 год

Однажды в разных частях нашей планеты появляются корабли внеземного происхождения. Вооруженные силы всего мира готовы в любой момент атаковать пришельцев, а учёные ищут способ наладить общение с другой цивилизацией. Правительство просит о помощи лингвиста Луизу Бэнкс и физика Яна Доннели. Теперь только от них зависит судьба нашей планеты.

Грань будущего, 2014 год

В будущем инопланетяне, которых люди прозвали "мимиками", совершают нападение на человечество. Мегаполисы уничтожены, как и десятки жителей. Но люди продолжают вести свою борьбу против безжалостных захватчиков. Армии нашей планеты объединяются для того, чтобы дать последний бой пришельцам.

Скайлайн, 2010 год

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, куда на отдых приехала группа туристов. Однажды ночью на улице стало происходить нечто непонятное: внезапно с неба начали спускаться некие капсулы, которые испускали яркий синий свет. Герои вскоре понимают, что если смотреть на него, то непременно погибнешь от рук инопланетян. Смогут ли они спастись?