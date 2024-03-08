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Инопланетяне напали на Землю: три захватывающих фильма на эту тему

Три занимательных фильма об инопланетном вторжении

1:20
Кино

Pravda.Ru подобрала три интересных фильма, тема которых — вторжение инопланетной расы на Землю.

Три занимательных фильма об инопланетном вторжении
Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прибытие, 2016 год

Однажды в разных частях нашей планеты появляются корабли внеземного происхождения. Вооруженные силы всего мира готовы в любой момент атаковать пришельцев, а учёные ищут способ наладить общение с другой цивилизацией. Правительство просит о помощи лингвиста Луизу Бэнкс и физика Яна Доннели. Теперь только от них зависит судьба нашей планеты.

Грань будущего, 2014 год

В будущем инопланетяне, которых люди прозвали "мимиками", совершают нападение на человечество. Мегаполисы уничтожены, как и десятки жителей. Но люди продолжают вести свою борьбу против безжалостных захватчиков. Армии нашей планеты объединяются для того, чтобы дать последний бой пришельцам.

Скайлайн, 2010 год

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, куда на отдых приехала группа туристов. Однажды ночью на улице стало происходить нечто непонятное: внезапно с неба начали спускаться некие капсулы, которые испускали яркий синий свет. Герои вскоре понимают, что если смотреть на него, то непременно погибнешь от рук инопланетян. Смогут ли они спастись?

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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