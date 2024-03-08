Список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2023 года возглавил Адам Сэндлер

Адам Сэндлер заработал больше всех голливудских актеров в 2023 году

Американский актер Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году.

Фото: film.ru

Общий доход Сэндлера составил 73 миллиона долларов, в основном благодаря сотрудничеству с Netflix, для которого он работал над такими проектами, как "Загадочное убийство 2" и "Лео". В 2024 году уже вышел еще один совместный с Netflix проект Адама Сэндлера — "Космонавт".

При том что этот актер получил множество номинаций на премию "Золотая малина", он остается очень востребованным и высокооплачиваемым артистом. Сэндлер в переводе с иврита означает сапожник. Примечательно, что в фильмографии актера есть фильм с таким названием. Кинематография стала источником дохода для всей его семьи. В съемках неоднократно принимали участи жена, две дочери и даже племянник актера.

На втором месте в списке рекордсменов по доходам в Голливуде — звезда фильма "Барби" Марго Робби, получившая 59 миллионов долларов, куда вошли доходы как от актерской так и продюсерской деятельности.

Третье место занял Том Круз с доходом более 45 миллионов, включая выплаты от фильмов "Миссия невыполнима 7. Смертельная расплата. Часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

Райан Гослинг, который также участвовал в фильме "Барби", и Мэтт Дэймон за "Оппенгеймер" и продюсирование ряда кинопроектов заработали по 43 миллиона.