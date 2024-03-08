Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болят спина и шея? Проверьте осанку
Астролог Гикис предсказала судьбу Пугачёву
Viva Studio выпустила трехмерный шутер Try to Survive Today
В Кировской области оформить лекарственное страхование можно на почте
Туристам рассказали, как злоумышленники могут получить доступ к данным на их мобильных устройствах
Как удалить жвачку из волос: пять простых шагов
Ученые РФ обнаружили эффективность вспышек желтого света в борьбе с туберкулезом
Как завоевать внимание кошки
Audi представила новый электромобиль Q6 E-Tron
Список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2023 года возглавил Адам Сэндлер

Адам Сэндлер заработал больше всех голливудских актеров в 2023 году

Кино

Американский актер Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году.

Адам Сэндлер заработал больше всех голливудских актеров в 2023 году
Фото: film.ru

Общий доход Сэндлера составил 73 миллиона долларов, в основном благодаря сотрудничеству с Netflix, для которого он работал над такими проектами, как "Загадочное убийство 2" и "Лео". В 2024 году уже вышел еще один совместный с Netflix проект Адама Сэндлера — "Космонавт".

При том что этот актер получил множество номинаций на премию "Золотая малина", он остается очень востребованным и высокооплачиваемым артистом. Сэндлер в переводе с иврита означает сапожник. Примечательно, что в фильмографии актера есть фильм с таким названием. Кинематография стала источником дохода для всей его семьи. В съемках неоднократно принимали участи жена, две дочери и даже племянник актера.

На втором месте в списке рекордсменов по доходам в Голливуде — звезда фильма "Барби" Марго Робби, получившая 59 миллионов долларов, куда вошли доходы как от актерской так и продюсерской деятельности.

Третье место занял Том Круз с доходом более 45 миллионов, включая выплаты от фильмов "Миссия невыполнима 7. Смертельная расплата. Часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

Райан Гослинг, который также участвовал в фильме "Барби", и Мэтт Дэймон за "Оппенгеймер" и продюсирование ряда кинопроектов заработали по 43 миллиона.

Как Живет Адам Сэндлер и Сколько Он Зарабатывает
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Последние материалы
Viva Studio выпустила трехмерный шутер Try to Survive Today
В Кировской области оформить лекарственное страхование можно на почте
Туристам рассказали, как злоумышленники могут получить доступ к данным на их мобильных устройствах
Как удалить жвачку из волос: пять простых шагов
Ученые РФ обнаружили эффективность вспышек желтого света в борьбе с туберкулезом
Как завоевать внимание кошки
Audi представила новый электромобиль Q6 E-Tron
Составлен портрет типичной женщины-инвестора в России
Известный блогер Ида Галич раскрыла секреты, как привести себя в форму
Медово-горчичная заправка для салата: сделает привычные блюда оригинальными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников