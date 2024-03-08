Дилогия — два проекта в сфере кино, которые связаны между собой благодаря общему сюжету и персонажам.
Спин-офф — самостоятельная картина. Как правило, она была сделана по причине успеха какого-либо сериала или фильма. При этом спин-офф должен быть посвящён истории отдельных персонажей или событиям оригинального проекта.
Приквел — картина, которая показывает предысторию героев или же событий изначальной ленты.
Сиквел — продолжение картины. Как правило, сиквелы создают, так как оригинальный проект сильно полюбился зрителю.
Ребут — иначе говоря — "перезапуск". Это новая версия популярной кинокартины. При этом в проекте обязательно должны быть те же персонажи. Также в ребуте не принимаются предыдущие ходы сюжета. В этом состоит главное отличие от ремейка.
Байопик — биографический фильм о каком-либо известном человеке. В такой картине могут показать как всю историю его жизни, так и отдельные, самые значимые её моменты.
Мокьюментари — своеобразная "подделка" на документальное кино. В такой картине вымышленные факты представляют под видом достоверных.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.