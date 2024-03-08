Эти семь терминов должен выучить любой киноман

Дилогия, спин-офф и ещё пять терминов, которые должен знать каждый любитель кино

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Дилогия — два проекта в сфере кино, которые связаны между собой благодаря общему сюжету и персонажам.

Фото: unsplash.com by Mariana Vusiatytska mariana_ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Спин-офф — самостоятельная картина. Как правило, она была сделана по причине успеха какого-либо сериала или фильма. При этом спин-офф должен быть посвящён истории отдельных персонажей или событиям оригинального проекта.

Приквел — картина, которая показывает предысторию героев или же событий изначальной ленты.

Сиквел — продолжение картины. Как правило, сиквелы создают, так как оригинальный проект сильно полюбился зрителю.

Ребут — иначе говоря — "перезапуск". Это новая версия популярной кинокартины. При этом в проекте обязательно должны быть те же персонажи. Также в ребуте не принимаются предыдущие ходы сюжета. В этом состоит главное отличие от ремейка.

Байопик — биографический фильм о каком-либо известном человеке. В такой картине могут показать как всю историю его жизни, так и отдельные, самые значимые её моменты.

Мокьюментари — своеобразная "подделка" на документальное кино. В такой картине вымышленные факты представляют под видом достоверных.