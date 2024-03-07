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Турецкого красавчика Бурака Озчивита выгнали со съемок сериала "Основание: Осман" за домогательства к коллеге

Фанаты и коллеги Бурака Озчивита жалуются на вспыльчивость актера и домогательства с его стороны

Кино

Бурак Озчивит - известный турецкий актёр, ставший популярным благодаря сериалам "Великолепный век", "Королёк — птичка певчая", "Чёрная любовь" и "Основание: Осман".

БУРАК ОЗЧИВИТ ПРО ЖЕНУ, РОССИЮ, ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ, КЕРЕМА БЮРСИНА/ НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Бурак родился в Стамбуле, и еще в детстве полюбил мультфильмы и мечтал стать супергероем. В подростковом возрасте он увлёкся спортом, а свою карьеру начал с модельного бизнеса и в 2000 году стал победителем конкурса лучших моделей Турции. Затем он снимался в проходных фильмах, а настоящая слава пришла к нему после участия в сериалах "Великолепный век" и "Королёк — птичка певчая".

У Озчивита всегда было много поклонниц, и он долго оставался холостяком, пока не встретил свою жену Фахрие Эвджен на съёмках "Королёк — птичка певчая" в 2013 году. В 2019 году у них родился сын, а в 2023 году — ещё один.

Бурак Озчивит, как настоящий восточный мужчина, склонен к вспышкам агрессии и непристойному поведению. По этой причине его даже отстраняли от съемок в сериале "Основание: Осман". Тогда актриса Эмель Деде заявила, что пострадала от домогательств Озчивита. Перед этим поклонники артиста жаловались, что он напал на них. Пришлось актеру пройти курс лечения от эмоционального выгорания. А в сериал его вернули по требованию фанатов.

В феврале 2023 года Бурак посетил Россию, куда его пригласили на концерты "Музыка турецких сериалов" в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на встречу с актёром стоили 50 тысяч рублей, но все были раскуплены. Он был рад познакомиться с русской культурой и благодарил зрителей за теплоту приема. В качестве подарка ему вручили шапку-ушанку и матрешку с его изображением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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