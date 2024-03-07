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Начался съёмочный процесс комедийного сериала "Мамонты". Главную роль в нём сыграет Юрий Стоянов

Дед и внучка ловят кибермошенников: начались съёмки сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым

1:14
Кино

В России начались съёмки комедийного сериала "Мамонты", с Юрием Стояновым в главной роли. Об этом сообщили на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Дед и внучка ловят кибермошенников: начались съёмки сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым
Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ленте будет 12 эпизодов. Режиссером проекта стал Иван Соснин. В предстоящей картине можно будет увидеть многих деятелей кино, среди которых Лев Малишава, Егор Павлычев, Василий Копейкин и другие актёры.

Онлайн-кинотеатр уточняет, что пилотная серия проекта вызвала настоящий фурор во время пятого фестиваля сериалов "Пилот". Она также победила сразу в двух номинациях: "Выбор прессы", а также "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей".

По сюжету, престарелый мужчина Николай Николаевич, главный герой ленты, переезжает к своей дочери Юле. Некоторое время спустя с ним происходит досадный случай: его деньги крадут мошенники. Николай принимает решение самому поучаствовать в расследовании и вычислить злоумышленников. На пару с внучкой Полиной, он начинает познавать суровый мир киберпреступности.

Напомним, что Юрий Стоянов — известный советский и российский актёр. Любовь зрителей он получил благодаря авторской сатирической программе "Городок".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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