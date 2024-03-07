Эвелина Блёданс, надевшая блузку Людмилы Гурченко, чувствует энергию от одежды покойной актрисы

Эвелина Блёданс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве состоялась премьера фильма Сарика Андреасяна "Онегин", на которую Эвелина Блёданс пришла в образе 19-го века. Она надела шляпку с вуалью, которая, по словам актрисы, не подделка под старину, а подлинник 19-го века, но главной изюминкой её образа стало другое.

Фото: vk.com by https://vk.com/evelina_bledans is licensed under public domain

Блёданс надела чёрно-белую кружевную блузку покойной Людмилы Гурченко. У актрисы и телеведущей в гардеробе есть вещи Людмилы Марковны. Так, один из её костюмов муж Гурченко подарил Блёданс, чтобы эта вещь гардероба принесла последней удачу в спектакле "Любовь и голуби".

Блёданс верит, что всякая вещь имеет свою энергетику и даже вещи умерших людей сохраняют их дух. Блёданс говорит, что в одежде Гурченко она чувствует творческий полёт.