Эвелина Блёданс, надевшая блузку Людмилы Гурченко, чувствует энергию от одежды покойной актрисы

В Москве состоялась премьера фильма Сарика Андреасяна "Онегин", на которую Эвелина Блёданс пришла в образе 19-го века. Она надела шляпку с вуалью, которая, по словам актрисы, не подделка под старину, а подлинник 19-го века, но главной изюминкой её образа стало другое.
Блёданс надела чёрно-белую кружевную блузку покойной Людмилы Гурченко. У актрисы и телеведущей в гардеробе есть вещи Людмилы Марковны. Так, один из её костюмов муж Гурченко подарил Блёданс, чтобы эта вещь гардероба принесла последней удачу в спектакле "Любовь и голуби".
Блёданс верит, что всякая вещь имеет свою энергетику и даже вещи умерших людей сохраняют их дух. Блёданс говорит, что в одежде Гурченко она чувствует творческий полёт.
"Я в это абсолютно верю: через вещь мы получаем определённые знаки и энергию. Сегодня эти знаки от Людмилы Марковны здесь", — поделилась Блёданс в беседе с kp. ru.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.