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Эвелина Блёданс, надевшая блузку Людмилы Гурченко, чувствует энергию от одежды покойной актрисы

Эвелина Блёданс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко

1:02
Кино

В Москве состоялась премьера фильма Сарика Андреасяна "Онегин", на которую Эвелина Блёданс пришла в образе 19-го века. Она надела шляпку с вуалью, которая, по словам актрисы, не подделка под старину, а подлинник 19-го века, но главной изюминкой её образа стало другое.

Эвелина Блёданс вышла в свет в блузке Людмилы Гурченко
Фото: vk.com by https://vk.com/evelina_bledans is licensed under public domain

Блёданс надела чёрно-белую кружевную блузку покойной Людмилы Гурченко. У актрисы и телеведущей в гардеробе есть вещи Людмилы Марковны. Так, один из её костюмов муж Гурченко подарил Блёданс, чтобы эта вещь гардероба принесла последней удачу в спектакле "Любовь и голуби".

Блёданс верит, что всякая вещь имеет свою энергетику и даже вещи умерших людей сохраняют их дух. Блёданс говорит, что в одежде Гурченко она чувствует творческий полёт.

"Я в это абсолютно верю: через вещь мы получаем определённые знаки и энергию. Сегодня эти знаки от Людмилы Марковны здесь", — поделилась Блёданс в беседе с kp. ru.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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