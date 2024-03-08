На Netflix выходит сериал "Джентльмены" по мотивам фильма Гая Ричи

7 марта в онлайн-кинотеатре Netflix прошла премьера "Джентльменов" — спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, который вышел в 2019 году. Восемь серий уже доступны для просмотра с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой, сообщает "Игромания.ру".
По сюжету, аристократ Эдди становится наследником огромных богатств своего отца. Однако он достаточно быстро понимает, что этот капитал связан с наркоимперией. Прибыв на место, Эдди узнаёт, что на территории располагается плантация конопли. Пытаясь спасти свою семью, главный герой начинает примерять на себя маску гангстера.
В сериале сыграли Тео Джеймс, Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Винни Джонс, Джоэли Ричардсон.
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