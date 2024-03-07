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Актёры, для которых съёмки были не в радость

Эти актёры сильно пожалели о своём участии в фильме

1:19
Кино

Pravda.Ru собрала истории нескольких деятелей кино, которые сильно пожалели о своих съёмках.

Эти актёры сильно пожалели о своём участии в фильме
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дэниэль Рэдклифф, "Гарри Поттер"

Дэниелу Рэдклиффу было тяжело привыкнуть к стремительно обрушившейся славе, которой с каждым фильмом о "Гарри Поттере" становилось всё больше. Он даже пристрастился к алкоголю по этой причине. Однако сейчас он благодарен за участие во франшизе, которая принесла ему всемирную известность.

Бен Аффлек, "Сорвиголова"

Актёр заявлял, что этот сериал — единственный, о съёмках в котором он действительно жалеет. По его мнению, картина получилась уж очень неудачной, хотя изначально ему казалось, что всё будет наоборот. Однако Бен Аффлек не отчаялся, и впоследствии снялся ещё в одной супергеройской картине: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Джессика Альба, "Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера"

Во время съёмочного процесса Джессика Альба столкнулась с излишней критикой от режиссёра фильма. Он постоянно говорил актрисе, что ей следует "красивее рыдать", а также играть менее драматично. Кроме того, по признанию деятельницы кино, когда она посмотрела на результаты работы, то совершенно ничего не смогла запомнить. По её мнению, фильм получился недостаточно хорошим.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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