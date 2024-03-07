Актёры, для которых съёмки были не в радость

Эти актёры сильно пожалели о своём участии в фильме

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала истории нескольких деятелей кино, которые сильно пожалели о своих съёмках.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дэниэль Рэдклифф, "Гарри Поттер"

Дэниелу Рэдклиффу было тяжело привыкнуть к стремительно обрушившейся славе, которой с каждым фильмом о "Гарри Поттере" становилось всё больше. Он даже пристрастился к алкоголю по этой причине. Однако сейчас он благодарен за участие во франшизе, которая принесла ему всемирную известность.

Бен Аффлек, "Сорвиголова"

Актёр заявлял, что этот сериал — единственный, о съёмках в котором он действительно жалеет. По его мнению, картина получилась уж очень неудачной, хотя изначально ему казалось, что всё будет наоборот. Однако Бен Аффлек не отчаялся, и впоследствии снялся ещё в одной супергеройской картине: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Джессика Альба, "Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера"

Во время съёмочного процесса Джессика Альба столкнулась с излишней критикой от режиссёра фильма. Он постоянно говорил актрисе, что ей следует "красивее рыдать", а также играть менее драматично. Кроме того, по признанию деятельницы кино, когда она посмотрела на результаты работы, то совершенно ничего не смогла запомнить. По её мнению, фильм получился недостаточно хорошим.