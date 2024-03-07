В тесноте и в обиде: 4 фильма не для клаустрофобов

4 фильма, способные вызвать приступ клаустрофибии

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12 разгневанных мужчин (1957)

Сюжет фильма Сидни Люмета посвящён судебному процессу, на котором решается вопрос о виновности или невиновности молодого человека из гетто, предположительно убившего своего отца. Всё действие происходит в тесной комнате, из которой 11 судей хотят поскорее выйти, и только один их задерживает: он не уверен в правильности приговора. Интересный факт: ещё до начала съёмок актёры провели долгое время вместе в этой комнате, что только усиливает эффект тесноты и замкнутого пространства на экране.

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Иллюзия полёта (2005)

Вдова летит вместе с дочерью в Берлин. Она сопровождает гроб, в котором покоится её муж. Авиалайнер — место, где, казалось бы, невозможно потеряться, однако дочь главной героини пропадает. Женщина мечется по салону, пытаясь её найти, но сотрудники воздушного судна усиленно убеждают пассажирку, что она с самого начала летела без ребёнка. Этот безумный психоделический фильм Роберта Швентке отсылает к "Леди исчезает" Альфреда Хичкока.

Погребённый заживо (2010)

Абсолютно жуткий фильм Родриго Кортеса, противопоказанный всем клаустрофобам или даже немного склонным к этому недугу людям, но, с другой стороны, после его просмотра зритель может начать ценить простые вещи: свежий воздух, дорогу, горизонт и даже обычную комнату, какой бы тесной она ни казалась. Во время просмотра "Погребённого заживо" у особо впечатлительных зрителей может возникнуть почти физическое ощущение удушья. Это неудивительно, ведь всё действие происходит в закрытом гробу глубоко под землёй, где случайно похоронили живого человека, а он отчаянно пытается выбраться. Голоса, раздающиеся из телефонной трубки, зажатой в его руке, — единственное, что теперь связывает героя с наземным миром. Шокирующий финал можно сравнить разве что с ударом молотком по голове — кто видел, тот поймёт.

Комната желаний (2019)

Кристиан Волькман показывает в своём фильме комнату, исполняющую желания и ставшую настоящим проклятием для супружеской пары, въехавшей в новый дом. В фильме ставится серьёзный вопрос: так ли хорошо, когда к человеку попадает так называемая волшебная палочка, исполняющая не три и не тридцать три, а безграничное количество желаний? Муж и жена, уже когда-то потерявшие ребёнка, создают себе с помощью комнаты желаний нового малыша, и жене даже не приходится вынашивать его и рожать. Казалось бы, всё хорошо, вот только есть одно серьёзное "но": всё, что было создано в этой комнате, обречено на стремительное старение и разрушение, стоит ему оказаться на улице. Родители скрывают правду от ребёнка и не выпускают его из дома. Постепенно от такой жизни мальчик превращается в монстра.