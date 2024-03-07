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Три интереснейших факта о фильме Джеймса Кэмерона "Титаник"

Фильм "Титаник": три самых необычных факта

1:14
Кино

Недавно стало известно, что легендарную дверь, на которой спаслась главная героиня Роуз из фильма "Титаник", выставили на аукцион. Pravda.Ru решила собрать три самых неожиданных факта об этой известной картине Джеймса Кэмерона.

Фильм "Титаник": три самых необычных факта
Фото: Кадр из фильма "Титаник", Кинопоиск

Джеймс Кэмерон воочию видел Титаник перед съёмками. Перед началом съёмочного процесса фильма, режиссёр несколько раз лично спускался к затонувшему лайнеру. В ходе своих погружений, он сделал кадры судна изнутри. Впоследствии они вошли в его картину. 

Лайнер почти полностью воссоздали по образцу оригинала. Джеймс Кэмерон хотел получить максимальную правдоподобность от фильма. Поэтому по чертежам оригинального лайнера была построена его копия, которую зритель и увидел в известной картине. Однако многие данные о том, как выглядело судно изнутри не сохранились. Поэтому внутренние убранство Титаника воспроизвели по лайнеру "Олимпик".

Леонардо Ди Каприо мог не сыграть Джека. Актёр не хотел проходить финальные пробы на роль. Однако Джеймс Кэмерон, который видел в деятеле кино потенциал, настоял на них. Режиссёр не прогадал: Леонардо Ди Каприо блестяще справился со своей задачей.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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