Подборка трёх занимательных фильмов о зомби-апокалипсисе

Три интересных фильма о зомби-апокалипсисе

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Pravda.Ru сделала подборку из трёх фильмом об апокалипсисе, который вызвало нашествии зомби.

Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поезд в Пусан, 2016 год

Как-то раз отец с дочкой собираются отправиться из Сеула в Пусан, чтобы навестить мать девочки. Однако когда они садятся в поезд, то снаружи начинает происходить нечто непонятное: люди стали нападать друг на друга. Одна из буйных успевает проскочить в поезд…

Режиссёр фильма — Ён Сан-хо. В начале апреля должна выйти ещё одна его картина, которая будет называться "Паразит: Серый".

Новая эра Z, 2016 год

На планете уже давно царит зомби-апокалипсис. Осталось лишь несколько поселений людей, которым удалось уцелеть. В одном из них изучают группу детей. Они поражены зомби-грибком, но смогли сохранить свой разум. Однако в один из дней на базу прорывается толпа заражённых людей. Удаётся спастись лишь немногим, в том числе одной из детей. Теперь этой группе предстоит найти себе другое пристанище, а заодно и попытаться разработать вакцину.

В картине приняли участие многие известные деятели кино, например Гленн Клоуз ("101 далматинец") и Джемма Артертон ("Охотники на ведьм").

28 дней спустя, 2002 год

Из лаборатории сбегает обезьяна, которая заражена вирусом зомби. Уже по прошествии 28 дней в Великобритании во всю идёт эпидемия. Одни люди успевают уехать, другие найти укрытие. Сюжет фильма крутится вокруг мужчины по имени Джим, который выходит из комы и пытается спасти свою жизнь.

Главную роль в картине исполнил актёр Киллиан Мёрфи. Он также принимал участие в фильмах "Оппенгеймер", "Бэтмен: Начало" и других.