Талантливый человек талантлив во всем: 7 голливудских звезд, которые преуспели и в музыке и в кино

Артисты Голливуда, которые не только прекрасно поют, но и демонстрируют великолепное актерское мастерство

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Эти артисты не только прекрасно поют, но и демонстрируют великолепное актерское мастерство. Утверждение "Талантливый человек талантлив во всем" — это про них. Говоря о тех, кто смог добиться признания в двух областях: и в актерстве, и в музыке, можно вспомнить семь звезд, из которых получились успешные певцы и актеры одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дженнифер Лопес несколько раз номинировалась на премию "Золотая малина", но продолжает получать приглашения в амбициозные проекты и успешно снимается в кино. В музыке ее успех еще более впечатляющий — она является одной из самых влиятельных звезд своего поколения, чьи альбомы купили 75 млн. человек.

Джаред Лето в нулевые был известен преимущественно как сооснователь альт-рок-группы 30 Seconds to Mars. Но благодаря ролям в фильмах "Американский психопат", "Комната и страх", "Господин Никто" и в особенности "Реквием по мечте" приобрел новую популярность. А фильм "Далласский клуб покупателей" принес ему "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, вдохновлялась музыкой таких культовых исполнителей, как Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон и Мадонна. Её альбомы продались в количестве свыше 170 миллионов копий, она получила 13 премий "Грэмми" и 18 наград MTV. Карьера Гаги в кино тоже сложилась: она сыграла в фильмах "Дом Gucci" и "Звезда родилась", получив "Оскар" за "лучшую песню". Сейчас она готовится к съемкам второй части "Джокера", где она исполнит роль Харли Квинн.

Джастин тимберлейк из группы 'N Sync, ставший успешным сольным R&B- и поп-исполнителем с 2002 года, решил в свое время покорить Голливуд. Несмотря на насмешки окружавших его людей, роли Джастина в фильмах "Альфа Дог", "Социальная сеть", "Время" и "Внутри Льюина Дэвиса" удались. И зрители и критики приняли его весьма благосклонно. Однако, музыка для Тимберлейка, в чьем активе уже 10 "Грэмми", остается не первом месте.

Шер — настоящая икона шоу-бизнеса, которая на сцене уже свыше 50 лет. Она единственная, чьи песни шестьдесят лет попадали на вершину американских чартов. Плюс, у нее есть "Золотой глобус" за "Силквуд", Золотая пальмовая ветвь и "Оскар" за фильм "Во власти Луны". И вообще огромный список наград, которого хватило бы на несколько артистов.

После успеха "Волшебников из Вэйверли Плэйс", Селена Гомес выпустила три успешных альбома и достигла вершины чарта Billboard 200, став кумиром подростковой аудитории. Также она успешно продюсировала и стала главной звездой сериала "Убийства в одном здании", за что получила номинации на "Эмми" и "Золотой глобус".

Райан Гослинг широко известен в мире кино, но гораздо меньше — как музыкант. Вместе с другом Заком Шилдсом они основали инди-группу Dead Man's Bones в 2007, а в 2009 выпустили единственный альбом, где Гослинг сам исполнил вокал, играл на фортепиано и гитаре. Его певческие навыки пригодились и в кино: в фильме "Барби" он так виртуозно исполнил "I'm Just Ken", что получил "Оскар". А композиции из "Ла-Ла Ленда" стали классикой.