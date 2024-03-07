Рэпера Милана Янковича восхитил Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе

Милан Янкович остался в восторге от Всемирного фестиваля молодежи

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Рэпер из Сербии Милан Янкович в беседе с изданием "Российская газета", рассказал, что ему очень понравился Всемирный фестиваль молодежи. На нём ранее выступило много деятелей кино.

Фото: fest2024.com

Певец поделился, что для него, это мероприятия стало уникальным моментом в его жизни. Рэпер сообщил, что внимание участников фестиваля было привлечено к теме защите и оберегания людей, которые по-настоящему ценят свою родину.

"Я восхищен организацией фестиваля, который задал правильные векторы для воспитания молодежи, развития и укрепления новых связей", — добавил Милан Янкович корреспонденту "Российской газеты".

Певец также рассказал, что он во время мероприятия выступил с речью о мотивации и креативности, а также смог принять участие в обсуждении на тему "Защищаем своё".

Напомним, что накануне прошло торжественное закрытие Всемирного фестиваля молодежи. По информации ТАСС, оно состоялось на федеральной территории Сириус, во дворце спорта "Большой".