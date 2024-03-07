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Рэпера Милана Янковича восхитил Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе

Милан Янкович остался в восторге от Всемирного фестиваля молодежи

1:02
Кино

Рэпер из Сербии Милан Янкович в беседе с изданием "Российская газета", рассказал, что ему очень понравился Всемирный фестиваль молодежи. На нём ранее выступило много деятелей кино.

Милан Янкович остался в восторге от Всемирного фестиваля молодежи
Фото: fest2024.com

Певец поделился, что для него, это мероприятия стало уникальным моментом в его жизни. Рэпер сообщил, что внимание участников фестиваля было привлечено к теме защите и оберегания людей, которые по-настоящему ценят свою родину.

"Я восхищен организацией фестиваля, который задал правильные векторы для воспитания молодежи, развития и укрепления новых связей", — добавил Милан Янкович корреспонденту "Российской газеты".

Певец также рассказал, что он во время мероприятия выступил с речью о мотивации и креативности, а также смог принять участие в обсуждении на тему "Защищаем своё".

Напомним, что накануне прошло торжественное закрытие Всемирного фестиваля молодежи. По информации ТАСС, оно состоялось на федеральной территории Сириус, во дворце спорта "Большой".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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