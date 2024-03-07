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Брэд Питт счастлив и влюблен в свою девушку Инес де Рамон, но пока не собирается жениться

Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли

1:07
Кино

Американский актер, Брэд Питт уже довольно долго встречается с 34-летней Инес де Рамон. Она стала его опорой после сложного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, но голливудский мачо пока не готов снова связывать себя узами брака.

Актер Брэд Питт и тренер Инес де Рамон начали жить вместе

Друзья актера рады за него, ведь Питт чувствует себя счастливым, наслаждаясь жизнью с Инес. Ему не нужно думать ни о каких негативных вещах, когда он с ней. Они живут в своем мире, наслаждаются компанией друг друга. В отличие от проблемных отношений с Энджи.

"Брэд доверяет Инес и считает, что она для него лучшая, у нее ни в чем нет никаких скрытых намерений", — рассказывает источник, близкий к кругу общения актера.

Де Рамон участвует даже в работе Брэда Питта. Актер любит обсуждать с ней свои проекты и ценит ее вклад. Их отношения характеризуются доверием и отсутствием давления. Но несмотря на то, что они счастливы и уже давно живут вместе, пара не торопится со свадьбой. Брэд воспринимает эти отношения как последние. Они оба просто хотят увидеть, что принесет им будущее.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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