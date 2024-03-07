Шесть новинок кинопроката, которые можно посмотреть уже сегодня: мелодрамы, фантастика и ужасы

Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта

1:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Для истинных ценителей кино важно быть в курсе последних фильмов и их премьер. Увидеть новые работы любимых актеров — настоящая радость для них. Новинки киноиндустрии всегда ожидаются с нетерпением, особенно когда их выпуск в прокат приурочен к праздникам и выпадает на выходные.

Фото: mos.ru

Зная даты выхода картин, любители кино могут заранее спланировать их просмотр с семьей или друзьями. Предлагаем шесть кинопремьер, которые состоятся уже сегодня. В репертуаре не только комедии и романтические мелодрамы, но и фантастика и даже фильмы для любителей пощекотать нервы.

1. Онегин

Страна: Россия

Жанр: драма, исторический, мелодрама

Режиссер: Сарик Андреасян

В главных ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков

Продолжительность: 141 мин.

2. Алые паруса (Scarlet)

Страна: Франция, Италия, Германия

Жанр: драма, исторический, мелодрама

Режиссер: Пьетро Марчелло

В главных ролях: Луи Гаррель, Иоланда Моро

Продолжительность: 100 мин.

3. Адам и Ева

Страна: Россия

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика

Режиссер: Илья Фарфель

В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова

Продолжительность: 95 мин.

4. Любовь со второго взгляда

Страна: Россия, Казахстан

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Олжас Нурбай

В главных ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова

5. Клаустрофобы: Инсомния (Double Blind)

Страна: Ирландия

Жанр: триллер, ужасы

Режиссер: Иэн Хант-Даффи

В главных ролях: Милли Брэйди, Поллианна МакИнтош

Продолжительность: 90 мин.

6. Не смотри туда (Don`t Look Away)

Страна: Канада

Жанр: ужасы

Режиссер: Майкл Бафаро

В главных ролях: Келли Бастард, Майкл Миттон

Продолжительность: 84 мин.