Шесть новинок кинопроката, которые можно посмотреть уже сегодня: мелодрамы, фантастика и ужасы

Для истинных ценителей кино важно быть в курсе последних фильмов и их премьер. Увидеть новые работы любимых актеров — настоящая радость для них. Новинки киноиндустрии всегда ожидаются с нетерпением, особенно когда их выпуск в прокат приурочен к праздникам и выпадает на выходные.
Зная даты выхода картин, любители кино могут заранее спланировать их просмотр с семьей или друзьями. Предлагаем шесть кинопремьер, которые состоятся уже сегодня. В репертуаре не только комедии и романтические мелодрамы, но и фантастика и даже фильмы для любителей пощекотать нервы.
1. Онегин
Страна: Россия
Жанр: драма, исторический, мелодрама
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков
Продолжительность: 141 мин.
2. Алые паруса (Scarlet)
Страна: Франция, Италия, Германия
Жанр: драма, исторический, мелодрама
Режиссер: Пьетро Марчелло
В главных ролях: Луи Гаррель, Иоланда Моро
Продолжительность: 100 мин.
3. Адам и Ева
Страна: Россия
Жанр: комедия, мелодрама, фантастика
Режиссер: Илья Фарфель
В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова
Продолжительность: 95 мин.
4. Любовь со второго взгляда
Страна: Россия, Казахстан
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Олжас Нурбай
В главных ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова
5. Клаустрофобы: Инсомния (Double Blind)
Страна: Ирландия
Жанр: триллер, ужасы
Режиссер: Иэн Хант-Даффи
В главных ролях: Милли Брэйди, Поллианна МакИнтош
Продолжительность: 90 мин.
6. Не смотри туда (Don`t Look Away)
Страна: Канада
Жанр: ужасы
Режиссер: Майкл Бафаро
В главных ролях: Келли Бастард, Майкл Миттон
Продолжительность: 84 мин.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.