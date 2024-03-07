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Шесть новинок кинопроката, которые можно посмотреть уже сегодня: мелодрамы, фантастика и ужасы

Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта

1:58
Кино

Для истинных ценителей кино важно быть в курсе последних фильмов и их премьер. Увидеть новые работы любимых актеров — настоящая радость для них. Новинки киноиндустрии всегда ожидаются с нетерпением, особенно когда их выпуск в прокат приурочен к праздникам и выпадает на выходные.

Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта
Фото: mos.ru

Зная даты выхода картин, любители кино могут заранее спланировать их просмотр с семьей или друзьями. Предлагаем шесть кинопремьер, которые состоятся уже сегодня. В репертуаре не только комедии и романтические мелодрамы, но и фантастика и даже фильмы для любителей пощекотать нервы.

1. Онегин
Страна: Россия
Жанр: драма, исторический, мелодрама
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков
Продолжительность: 141 мин.

2. Алые паруса (Scarlet)
Страна: Франция, Италия, Германия
Жанр: драма, исторический, мелодрама
Режиссер: Пьетро Марчелло
В главных ролях: Луи Гаррель, Иоланда Моро
Продолжительность: 100 мин.

3. Адам и Ева
Страна: Россия
Жанр: комедия, мелодрама, фантастика
Режиссер: Илья Фарфель
В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова
Продолжительность: 95 мин.

4. Любовь со второго взгляда
Страна: Россия, Казахстан
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Олжас Нурбай
В главных ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова

5. Клаустрофобы: Инсомния (Double Blind)
Страна: Ирландия
Жанр: триллер, ужасы
Режиссер: Иэн Хант-Даффи
В главных ролях: Милли Брэйди, Поллианна МакИнтош
Продолжительность: 90 мин.

6. Не смотри туда (Don`t Look Away)
Страна: Канада
Жанр: ужасы
Режиссер: Майкл Бафаро
В главных ролях: Келли Бастард, Майкл Миттон
Продолжительность: 84 мин.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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