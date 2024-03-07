Леон Камстач из "Слова пацана" вернувшись в Россию, заявил, что хочет стать пилотом

Леон Кемстач, 15-летний актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сыгравший Пальто, задумался о смене профессии.
Юный артист живет и учится в Дубае, а в Россию прилетел на Всемирный фестиваль молодежи. Во время посещения стенда "Аэрофлота" на выставке пообщался с сотрудниками, и загорелся идеей покорить небо. Сейчас Леон даже подумывает о поступлении в авиационное учебное заведение.
"Моя жизнь напрямую связана с постоянными перелетами, поэтому решил заскочить на стенд "Аэрофлота" в рамках ВФМ и пообщаться с крутыми ребятами. Как думаете, может быть, пойти учиться на пилота?" — поинтересовался у подписчиков Леон.
В комментариях кто-то советовал ему идти к своей мечте, а другие напомнили об опасности профессии пилота. Неизвестно насколько серьезно парень рассуждает об этом, потому что в реальности он планирует связать свою жизнь с дипломатической службой, изучает языки и международное право.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.