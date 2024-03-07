Звезда теле-шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева призналась, что скрывала проблемы со здоровьем

Ларисе Гузеевой наложили гипс спустя неделю после перелома ноги

Российская актриса и ведущая романтического шоу Лариса Гузеева была вынуждена признать, что скрывала от врачей проблемы со здоровьем.

Фото: t.me/larisaguzeevaof/7

"Упала на ровном месте! Второй раз уже с Нового года… Наверное, не туда я куда-то иду… не той тропой. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу", — ругает себя телеведущая.

В результате травмы, полученной неделю назад, но утаенной ею от врачей — на ногу звезды теле-шоу "Давай поженимся!" наложили гипс. Актрисе сделали рентген и обнаружили перелом, не причинивший значительного вреда благодаря отсутствию смещения. Сейчас Гузеева передвигается на костылях, а наступать на травмированную ногу пока запрещено.

Буквально на днях актриса фантазировала, как окажется на съемках экстремального реалити «Выживалити», чтобы проверить себя и посмотреть, как будут вести себя люди в нечеловеческих условиях. Но все-таки решила, что ей и в Москве хорошо.