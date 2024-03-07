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Психолог Розенберг объяснила, почему Александр Петров будет счастлив с женой Викторией

Психолог спрогнозировала дальнейшее развитие отношений Александра Петрова с женой

1:32
Кино

Вот уже полгода Александр Петров счастлив с женой Викторией Петровой, с которой он познакомился случайно и очень быстро заключил брак. До сих пор поклонники актёра задаются вопросом, не разведутся ли супруги в дальнейшем, ведь они практически не успели узнать друг друга, и не вскроется ли через какое-то время, что они совершенно не подходят друг другу?

Психолог спрогнозировала дальнейшее развитие отношений Александра Петрова с женой
Фото: vk.com by https://vk.com/sashapetrovvk is licensed under public domain

Сам Петров далёк от подобных мыслей. Он светится от счастья и с самого начала сказал, что Виктория - это лучшее, что было и будет в его жизни. Между тем раньше он по нескольку лет встречался и со Стасей Милославской, и с Ириной Старшенбаум, но ни той, ни другой так и не предложил руку и сердце. Психолог Любовь Розенберг высказалась насчёт того, насколько долго, по её мнению, продлится эйфория, которую актёр испытывает сейчас.

Розенберг сказала, что, если бы Петров пришёл к ней на консультацию и спросил, стоит ли ему жениться на Виктории, она стала бы его отговаривать, поскольку опасно слишком быстро связывать жизнь с малознакомым человеком, однако Петров не пришёл ни к Розенберг, ни к другому психологу. Он был уверен, что хочет быть именно с этой девушкой.

Розенберг отметила, что интуиция порой гораздо сильнее опыта. Можно годами узнавать человека, но при этом чувствовать, что он не тот, кто нужен. Петров моментально понял, что ему нужна только Виктория. Розенберг уверена, что сердце правильно подсказало актёру, и он действительно будет долго счастлив со своей женой. Возможно, всю жизнь.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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