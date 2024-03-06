Start: В среднем россиянин ежемесячно тратит почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов

Интернет-трафик российских онлайн-кинотеатров в 2023 году вырос на 23%

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2023 году российский интернет-трафик на онлайн-кинотеатрах увеличился на 23%. Пользователи проводят почти 19 часов в месяц за просмотром фильмов и сериалов.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и Start, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре", — сообщается в совместном исследовании "Мегафона" и Start.

Наиболее активные пользователи в возрасте от 25 до 35 лет составили 51%. По городам первую пятерку входят Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. Мужчины в онлайн-кинотеатрах преобладают — 56%, они занимают 52% трафика, в то время как женщины потребляют 44%.

Пользователи чаще всего используют Smart TV и мобильные приложения для просмотра контента в онлайн-кинотеатрах. Также достаточно распространен просмотр через браузер. Излюбленные жанры россиян — драмы для сериалов и комедии для фильмов. Семейные сериалы стали еще популярнее в 2023 году. Общее время просмотра кино составляет 18 часов 41 минуту ежемесячно.