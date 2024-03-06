Автор книги "Дуськины рассказы" Катрина Терешина ищет добрые руки для трех мопсов, взятых из приюта

Красотка-ведущая Катрина Терешина начала поиск хозяев для милых мопсов из приюта

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Красавица-блогер, ведущая и модель Катрина Терешина подыскивает дом для милых мопсов, которых подобрала в приюте для животных. Пока она сама ухаживает за ними.

Фото: https://lafoy.ru/

Девушка родилась в Слуцке в 1991 году, позже сменила имя на более благозвучное — Катрина. Она счастлива замужем и воспитывает двоих детей.

Когда она училась в Санкт-Петербургском Институте теле- и киноискусства, она уже снимала документальное кино о бездомных людях и животных. Затем выпустила детскую книгу "Дуськины рассказы" о приключениях мопса. Ныне у нее три собаки этой породы из приюта, она активно помогает животным и ищет для них добрые руки.

Помимо писательства, Катрина также ведущая — она участвует в программе "Мама знает все", где мамы футболистов сборной рассказывают о своих сыновьях. Также она участвует в фотосессиях и ведет блог о психологии "Мозг. Дух. Бытие" в социальной сети.