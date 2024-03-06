Автор книги "Дуськины рассказы" Катрина Терешина ищет добрые руки для трех мопсов, взятых из приюта

Красавица-блогер, ведущая и модель Катрина Терешина подыскивает дом для милых мопсов, которых подобрала в приюте для животных. Пока она сама ухаживает за ними.
Девушка родилась в Слуцке в 1991 году, позже сменила имя на более благозвучное — Катрина. Она счастлива замужем и воспитывает двоих детей.
Когда она училась в Санкт-Петербургском Институте теле- и киноискусства, она уже снимала документальное кино о бездомных людях и животных. Затем выпустила детскую книгу "Дуськины рассказы" о приключениях мопса. Ныне у нее три собаки этой породы из приюта, она активно помогает животным и ищет для них добрые руки.
Помимо писательства, Катрина также ведущая — она участвует в программе "Мама знает все", где мамы футболистов сборной рассказывают о своих сыновьях. Также она участвует в фотосессиях и ведет блог о психологии "Мозг. Дух. Бытие" в социальной сети.
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