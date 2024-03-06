Комедия "Холоп" станет триквелом: третья часть популярной франшизы выйдет в кино 23 января 2025 года

Третья часть одной из самых кассовых российских франшиз "Холоп" выйдет 23 января 2025 года

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Третья часть комедии "Холоп" будет выпущена 23 января 2025 года.

До этого на экраны вышли два эпизода в постановке режиссера Клима Шипенко.

Холоп 3 - Что Будет?

"Дата выхода фильма "Холоп-3" — 23 января 2025 года", — сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".

Первые две части франшизы, рассказывающей о перевоспитании представителей столичной золотой молодежи — Гриши и Кати стали самыми кассовыми российскими комедиями. В первой части, которая вышла в 2020 году и собрала 11 млн зрителей, главную роль сыграл Милош Бикович.

В одном из интервью сербский актер говорил том, что каждый зритель может найти в этом фильме что-то для себя. Отметив, что лента действительно затрагивает вопросы спасения души, он подчеркнул, что проект стал очень дорог его сердцу.

Продолжение "Холопа", где главную роль исполняет Аглая Тарасова, увидело свет в 2024 году и сборы с его проката составили 3,8 млрд. рублей. Ожидается, что третья часть продолжит успешную судьбу предыдущих фильмов.