Дени Вильнёв, режиссёр "Дюны 2", исполнил последнее желание тяжелобольного пациента

Дени Вильнёв исполнил мечту пациента хосписа

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Дени Вильнёв, режиссёр фильма "Дюна 2", помог желанию пациента хосписа сбыться. Об этом написали на сайте медиакорпорации CBC.

Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мужчина из канадского города Квебек очень хотел увидеть предстоящую картину, но предполагал, что жить ему осталось недолго. Поэтому он вряд ли сможет дождаться официальной премьеры.

Пациент решил рассказать о своём желании работнице хосписа Жозе Ганьон. Она опубликовала соответствующий пост в социальных сетях. Местный режиссёр его увидел и смог связаться с Дени Вильнёвым.

Деятеля кино растрогала эта история. Он отправил в хоспис своего ассистента и тот показал мужчине фильм. Однако он не смог досмотреть его до конца, так как заснул: его здоровье было слишком слабым. Некоторое время спустя пациент скончался.

Ранее Pravda.Ru писала, что актриса из фильма "Дюна 2" рассказала о потребительском отношении в Голливуде к прекрасной половине человечества.