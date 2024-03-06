Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер будущего мультфильма "Гарфилд"

Накануне кинокомпания Sony Pictures Entertainment на официальном YouTube-канале выложила трейлер предстоящего мультфильма "Гарфилд".
Ожидается, что премьера картины состоится 24 мая текущего года за рубежом. Коту Гарфилду, главному герою, подарил свой голос актёр Крис Прэтт. Ранее он снимался в фильме "Стражи Галактики". Также в озвучивании приняли участие Сэмюэль Л. Джексон, Николас Холт и другие деятели кино. Режиссёром картины выступил Марк Диндал.
В будущем мультфильме "Гарфилд" покажут встречу главного героя с котом Виком, его отцом. Вместе они отправятся в путешествие и попадут во многие увлекательные приключения. Компанию им также составит пёс Оди.
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