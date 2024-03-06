Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер будущего мультфильма "Гарфилд"

Вышел трейлер предстоящей картины "Гарфилд"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне кинокомпания Sony Pictures Entertainment на официальном YouTube-канале выложила трейлер предстоящего мультфильма "Гарфилд".

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ожидается, что премьера картины состоится 24 мая текущего года за рубежом. Коту Гарфилду, главному герою, подарил свой голос актёр Крис Прэтт. Ранее он снимался в фильме "Стражи Галактики". Также в озвучивании приняли участие Сэмюэль Л. Джексон, Николас Холт и другие деятели кино. Режиссёром картины выступил Марк Диндал.

В будущем мультфильме "Гарфилд" покажут встречу главного героя с котом Виком, его отцом. Вместе они отправятся в путешествие и попадут во многие увлекательные приключения. Компанию им также составит пёс Оди.