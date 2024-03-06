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Экранизацию романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина показали в столичном киноцентре "Октябрь"

В Москве состоялась премьера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна

Кино

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Онегин", снятого по мотивам знаменитого романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Сергеевича Пушкина в постановке режиссера Сарика Андреасяна.

В Москве состоялась премьера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это адаптированная сценаристом Александром Гравицким экранизация произведения Пушкина о пресыщенном аристократе, уставшем от светской жизни. Создатели фильма максимально сохранили основную сюжетную линию первоисточника. Главные роли исполняют Виктор Добронравов (Онегин), Денис Прытков (Ленский) и Елизавета Моряк (Татьяна Ларина). Известного актера Владимира Вдовиченкова можно услышать в роли рассказчика — самого Пушкина.

На премьере режиссер Сарик Андреасян подчеркнул важность съемки таких фильмов, которые могут помочь вспомнить русскую культуру, историю, традиции и понять, что именно они являются основой современной культуры.

"Это гениальное произведение — энциклопедия русской жизни, в которой все есть. Во время просмотра Тина Канделаки сказала какую-то невероятно правильную фразу: "Боже, какая Россия красивая". И я бы хотел, чтобы мы запомнили этот день, потому что, наконец, мы стали снимать фильмы, в которых Россия красивая. Это дорогого стоит"", — сказал режиссер в беседе с журналистами.

Команда авторов картины решила максимально отказаться от компьютерной графики и восстановить атмосферу мест, связанных с Пушкиным в Санкт-Петербурге. В широком прокате фильм "Пушкин: последняя дуэль", режиссера Андреасяна, будет запущен с 7 марта.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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