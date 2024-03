Экранизацию романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина показали в столичном киноцентре "Октябрь"

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Онегин", снятого по мотивам знаменитого романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Сергеевича Пушкина в постановке режиссера Сарика Андреасяна.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported