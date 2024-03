Толстой: важно привлекать зрителя новинками в течение всего года и помнить, что долгий прокат увеличивает аудиторию и прибыль

В 2024 году общие сборы российского кинопроката могут превысить прошлогодние 40 млрд рублей, прогнозирует врио председателя правления Фонда кино Владимир Толстой.

