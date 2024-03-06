Толстой: важно привлекать зрителя новинками в течение всего года и помнить, что долгий прокат увеличивает аудиторию и прибыль

Сборы кинопроката в 2024 году могут превысить прошлогодние 40 млрд рублей

В 2024 году общие сборы российского кинопроката могут превысить прошлогодние 40 млрд рублей, прогнозирует врио председателя правления Фонда кино Владимир Толстой.

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В 2023 году российские кинотеатры выручка российских кинотеатров превысила 40 млрд. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что из общей суммы российские фильмы дали 28 млрд.

В текущем году предполагается собрать 20 млрд только за первый квартал. Ожидаются релизы, которые стартуют в апреле и на майские праздники. Есть вероятность, что кинопрокат справится даже с мертвым сезоном. Согласно данным Единой федеральной системы о показах фильмов в кинотеатрах от Фонда кино, российская киноиндустрия принесла более 8 млрд рублей только в январе 2024 года, превысив показатели за весь 2016 год.

"По состоянию на 6 марта сборы сразу пяти картин превышают показатели в 1 млрд рублей: "Холоп-2" (3,8 млрд рублей), "Бременские музыканты" (2,9 млрд рублей), "Мастер и Маргарита" (2 млрд рублей), "Лед-3" (1,5 млрд рублей) и мультфильм "Три богатыря и пуп Земли" (1,1 млрд рублей)", — говорит Толстой.

Самый прибыльный сезон — зимний, особенно время новогодних праздников. Летом поток зрителей снижается из-за отпусков. Чтобы поддержать российскую киноиндустрию и выйти на премьеры в момент, когда на рынке меньше конкурентов, некоторые компании решаются на летний прокат.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой отметил, что конечно невозможно выпускать каждый месяц по блокбастеру, но важно привлекать зрителя новинками в течение всего года. Он также отмечает, что долгий прокат фильмов в кинотеатрах увеличивает аудиторию и прибыль, потому что далеко не каждый зритель следит за премьерами, многие созревают на поход в кино гораздо позже.

Толстой подчеркивает, что кинотеатры предлагают и другие мероприятия, что также влияет на привлекательность кинематографа для зрителей. Важно уметь использовать разные инструменты для развития киноиндустрии и привлечения публики.