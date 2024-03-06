В начале марта стартуют съёмки фильма "Пункт назначения 6"

Съёмки фильма "Пункт назначения 6" скоро стартуют

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Портал Bloody Disgusting сообщает, что в начале марта начнётся съёмочный процесс шестого фильма ленты "Пункт назначения". Подзаголовок будущей картины — "Кровные узы".

Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Режиссёрами проекта выступят Адам Стейн и Зак Липовски. Ранее они совместно работали над картинами "Ким Пять-с-плюсом", "Иные" и другими.

Предположительно, фильм "Пункт назначения 6" выйдет на экраны в 2025 году, к 25-летнему "дню рождения" ленты. Остальные подробности касательно новой картины, портал не сообщает.

Напомним, что последний фильм франшизы вышел в 2011 году. По сюжету кинокартин, главному герою приходит видение, в котором он наблюдает скорую смерть, как свою, так и окружающих его в этот момент людей. Некоторые из них нарушают естественный порядок вещей и избегают гибели. Но смерть такого не прощает. Она начинает "охоту" за теми, кто её ослушался.