В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное шесть лет назад, на котором актёр визуализирует свою будущую роль

В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В Сети появилось фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году. Актёр едет в метро и читает роман Фрэнка Герберта "Дюна", не подозревая, что в будущем сыграет главную роль в его экранизации. Фотографию опубликовал Telegram-канал PEOPLETALK.

Фото: vk.com by https://vk.com/timtheechalamet is licensed under public domain

В последние годы стала популярной теория притяжения мечты в реальность, согласно которой человек, желающий получить что-то, должен жить так, будто его мечта уже осуществилась, и всей душой верить, что он уже имеет то, чего у него пока нет. Авторы канала подметили, что Шаламе — настоящий мастер визуализации. Снимок посчитали по-настоящему пророческим.

Сюжет романа и фильма "Дюна" основан на борьбе за фантастическую планету Арракис. Главный герой, который оказывается в пустыне на этой планете, наделён особой миссией и должен вернуть Арракису свободу.

Вторую часть "Дюны", только что вышедшую в прокат, уже начали показывать в российских кинотеатрах.