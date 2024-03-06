Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участник состава Team Falcons по CS2 Марко Snappi высказался о s1mple
Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы
Как сделать авокадо мягче
Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России
Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье
Скопинский епископ Питирим рассказал о бесах-андроидах под видом инопланетян
Автомобильный эксперт назвал самые надёжные российские автомобили
Предпринимательские доходы в РФ выросли почти на 25%
Путин заявил о планах развития Юга России
В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное шесть лет назад, на котором актёр визуализирует свою будущую роль

В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году

1:00
Кино

В Сети появилось фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году. Актёр едет в метро и читает роман Фрэнка Герберта "Дюна", не подозревая, что в будущем сыграет главную роль в его экранизации. Фотографию опубликовал Telegram-канал PEOPLETALK.

В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году
Фото: vk.com by https://vk.com/timtheechalamet is licensed under public domain

В последние годы стала популярной теория притяжения мечты в реальность, согласно которой человек, желающий получить что-то, должен жить так, будто его мечта уже осуществилась, и всей душой верить, что он уже имеет то, чего у него пока нет. Авторы канала подметили, что Шаламе — настоящий мастер визуализации. Снимок посчитали по-настоящему пророческим.

Сюжет романа и фильма "Дюна" основан на борьбе за фантастическую планету Арракис. Главный герой, который оказывается в пустыне на этой планете, наделён особой миссией и должен вернуть Арракису свободу.

Вторую часть "Дюны", только что вышедшую в прокат, уже начали показывать в российских кинотеатрах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
ЦИК Украины: Проблем с легитимностью у Владимира Зеленского после 20 мая не возникнет
Гибриды огурцов "Шмель", "Маринда F1", "Аякс F1" подходят для выращивания на Урале
В России снизился уровень бедности
Корова — хищное животное
Россиянин бесплатно посетил Израиль и поделился своими впечатлениями о том, что там можно увидеть
Тренер Кирьяков считает, что в большей части команд РПЛ нападающие "достаточно среднего уровня"
В Гонконге для иностранцев сняли ограничения на покупку жилья
Как избежать лишних килограммов в холодное время года
Разработчики MultiVersus намекнули на анонс полной версии игры
Какие продукты нельзя есть на ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников