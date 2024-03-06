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Милош Бикович признался, что ему нравится играть героев, на которых он не похож в жизни, и рассказал о роли своей мечты

Милош Бикович назвал исторического персонажа, которого он хотел бы сыграть

1:00
Кино

На Всероссийском фестивале молодёжи сербский актёр Милош Бикович по-дружески общался с гостями, переключался с русского на сербский, с сербского на английский язык и спустился в зал, чтобы обняться со своими земляками. Во время мероприятия он рассказал, о какой мечтает роли.

Бикович хотел бы сыграть человека, на которого он не похож, и удивить зрителей. Милош видит в этом главную задачу актёра — играть того, в кого сложнее перевоплотиться.

"Я уже давно понял: не я ищу роли, а они находят меня. Кого хотелось бы сыграть? Было бы интересно сыграть Александра Невского, но всё зависит от сценария. Я точно могу сказать вам, что хотел бы сыграть человека, на которого совсем не похож", — поделился со сцены Бикович.

Также он рассказывал о своей любви к России и сравнил свои отношения с ней со счастливым браком. В реальном браке у Биковича недавно родился ребёнок, и актёр высказался о том, что хотел бы поставить памятник всем мамам мира.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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