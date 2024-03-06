В новом мини-сериале Юэн МакГрегор перевоплотится в советского поэта и будет смотреть на заснеженную Москву из окон "Метрополя"

Состоялась премьера трейлера мини-сериала "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза

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Showtime выпустил трейлер нового мини-сериала "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза с Юэном МакГрегором в главной роли.

Фото: vk.com by https://vk.com/ewanmcgregor is licensed under public domain

Действие сериала происходит в Москве после Октябрьской революции. По сюжету граф Александр Ростов написал неугодное советской власти стихотворение, за которое приговорён к пожизненному заключению.

Казалось бы, ему повезло, поскольку он отбывает наказание не в тюрьме, а в шикарном отеле "Метрополь", но вряд ли это может обрадовать героя: даже золотая клетка может угнетать любого, особенно свободолюбивого человека. К тому же графа пообещали убить, если он выйдет на улицу.

Несмотря на испытание неволей, Ростов открывает для себя новый мир и заново познаёт себя. Он учится смотреть на вещи с другой стороны и узнаёт настоящую цену дружбы и любви. Ну и, конечно, как и полагается человеку с "широкой русской душой", он пьёт, веселится и гуляет, пусть даже его горизонт со всех сторон ограничен стенами.

Премьера сериала состоится 29 марта.