Историк-консультант раскрыл секреты нового сериала "Переведи её через майдан" об украинском перевороте 2014 года

На Первом канале выходит многосерийный фильм о событиях переворота на Украине в 2014 году, под названием "Переведи ее через Майдан". Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к консультанту фильма, историку и политологу Павлу Данилину, чтобы выяснить, для кого этот сериал может быть интересным.
По мнению Данилина, посмотреть этот фильм стоит каждому.
"Даже домохозяйке, не интересующейся политикой, будет любопытно наблюдать за взаимоотношениями между персонажами, а любителям детективов также придется по вкусу. Эта картина, безусловно, заинтересует тех, кто следил за 'Карточным домиком'", — подчеркнул политолог.
Как отмечает Данилин, сериал ориентирован на широкую аудиторию, именно поэтому он был снят.
"Это не потому, что он "политически правильный'", — добавил консультант.
Павел Данилин, который также работал над сценарием и был экспертом в картине "Анатомия Майдана", отмечает, что после просмотра этого сериала производители "Переведи ее через Майдан" обратились к нему за консультацией. Он замечает, что ошибок в сценарии было немного, в основном, это были незначительные моменты.
Сюжет фильма развивается через несколько персонажей и линий: любовную, политическую и детективную. Хотя в анонсе кажется, что главными героями являются Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, по словам политолога, это не совсем так.
"Персонажи будут ближе к обычным людям, а не стереотипными представителями политических фигур. Зритель увидит различные персонажи, включая представителей бандеровской субкультуры и спецназа. В общем, всем рекомендую посмотреть. Это будет действительно красочное и интересное зрелище", — подчеркнул Данилин.
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