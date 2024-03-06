Историк-консультант раскрыл секреты нового сериала "Переведи её через майдан" об украинском перевороте 2014 года

Историк Данилин оценил новый российский сериал про Майдан как очень достоверный

1:46 Your browser does not support the audio element. Кино

На Первом канале выходит многосерийный фильм о событиях переворота на Украине в 2014 году, под названием "Переведи ее через Майдан". Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к консультанту фильма, историку и политологу Павлу Данилину, чтобы выяснить, для кого этот сериал может быть интересным.

Фото: Википедия

По мнению Данилина, посмотреть этот фильм стоит каждому.

"Даже домохозяйке, не интересующейся политикой, будет любопытно наблюдать за взаимоотношениями между персонажами, а любителям детективов также придется по вкусу. Эта картина, безусловно, заинтересует тех, кто следил за 'Карточным домиком'", — подчеркнул политолог.

Как отмечает Данилин, сериал ориентирован на широкую аудиторию, именно поэтому он был снят.

"Это не потому, что он "политически правильный'", — добавил консультант.

Павел Данилин, который также работал над сценарием и был экспертом в картине "Анатомия Майдана", отмечает, что после просмотра этого сериала производители "Переведи ее через Майдан" обратились к нему за консультацией. Он замечает, что ошибок в сценарии было немного, в основном, это были незначительные моменты.

Сюжет фильма развивается через несколько персонажей и линий: любовную, политическую и детективную. Хотя в анонсе кажется, что главными героями являются Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, по словам политолога, это не совсем так.