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Историк-консультант раскрыл секреты нового сериала "Переведи её через майдан" об украинском перевороте 2014 года

Историк Данилин оценил новый российский сериал про Майдан как очень достоверный

1:46
Кино

На Первом канале выходит многосерийный фильм о событиях переворота на Украине в 2014 году, под названием "Переведи ее через Майдан". Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к консультанту фильма, историку и политологу Павлу Данилину, чтобы выяснить, для кого этот сериал может быть интересным.

Историк Данилин оценил новый российский сериал про Майдан как очень достоверный
Фото: Википедия

По мнению Данилина, посмотреть этот фильм стоит каждому.

"Даже домохозяйке, не интересующейся политикой, будет любопытно наблюдать за взаимоотношениями между персонажами, а любителям детективов также придется по вкусу. Эта картина, безусловно, заинтересует тех, кто следил за 'Карточным домиком'", — подчеркнул политолог.

Как отмечает Данилин, сериал ориентирован на широкую аудиторию, именно поэтому он был снят.

"Это не потому, что он "политически правильный'", — добавил консультант.

Павел Данилин, который также работал над сценарием и был экспертом в картине "Анатомия Майдана", отмечает, что после просмотра этого сериала производители "Переведи ее через Майдан" обратились к нему за консультацией. Он замечает, что ошибок в сценарии было немного, в основном, это были незначительные моменты.

Сюжет фильма развивается через несколько персонажей и линий: любовную, политическую и детективную. Хотя в анонсе кажется, что главными героями являются Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, по словам политолога, это не совсем так.

"Персонажи будут ближе к обычным людям, а не стереотипными представителями политических фигур. Зритель увидит различные персонажи, включая представителей бандеровской субкультуры и спецназа. В общем, всем рекомендую посмотреть. Это будет действительно красочное и интересное зрелище", — подчеркнул Данилин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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