Актриса Полина Максимова сообщила, что съёмки в фильме "Адам и Ева" помогли ей избавиться от фобии

Полина Максимова рассказала, как проект "Адам и Ева" помог ей избавиться от страха высоты

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Актриса Полина Максимова сообщила, что избавилась от фобии благодаря участию в съёмках фильма "Адам и Ева" режиссёра Ильи Фарфеля. Об этом она рассказала изданию NEWS.ru.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Деятельница кино поделилась, что съёмочный процесс ей дался очень тяжело. В частности, ей пришлось побороть свой страх высоты.

"27 смен — каждая на выживание. В огне горели, в воде тонули, в аварии попадали, под дождями были. У меня самый большой страх — страх высоты, я его преодолевала, сидя на памятнике "Рабочий и колхозница", — рассказала актриса.

Напомним, что Полина Максимова впервые сыграла в кино в 2008 году. Тогда она исполнила роль Наташи Квитко в проекте "Возьми меня с собой". На настоящий момент её фильмография насчитывает уже более 40 ролей. Например, она принимала участие в картинах "Чебурашка" и "След".