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Андрей Максимов сообщил, что мог исполнить роль, которая досталась Никите Кологривому в сериале "Слово пацана"

Андрей Максимов рассказал, что мог бы стать Кощеем в "Слове пацана"

1:14
Кино

Издание "Hello!" взяло интервью у Андрея Максимова, который сыграл Жёлтого в популярном сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". В ходе беседы, он рассказал, что мог бы получить совсем другую роль в картине.

Андрей Максимов рассказал, что мог бы стать Кощеем в "Слове пацана"
Фото: Кадр из сериала "Слово пацана", kino-teatr.ru by Полька

Андрей Максимов сообщил, что пробовал стать Кощеем, которого в сериале исполнил Никита Кологривый.

"Готовился к пробам, а потом, примерно через месяц, мне позвонили и предложили попробоваться на роль Жёлтого", — сказал актёр.

Андрей Максимов добавил, что большое чувство справедливости объединяет персонажа и его самого. По словам деятеля кино, именно Жёлтый заступается за Айгуль самым первым и точно знает, что можно делать, а что нет.

При этом актёр высказался и относительно работы с коллегами по съёмкам сериала. Он сказал, что они с Иваном Янковским (Адидас-старший) и Львом Зулькарнаевым (Зима) уже давно знакомы. Поэтому работа с ними ему доставляла удовольствие.

"Запомнилось то, как работала в кадре Аня Пересильд, такая юная и уже такая профессиональная", — заключил деятель кино.

В декабре Pravda.Ru писала о том, может ли снова произойти "казанский феномен" в России.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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