На Всемирном фестивале молодежи Эмир Кустурица задал странный вопрос представительнице СМИ

Эмир Кустурица поставил журналистку в неловкое положение

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Эмир Кустурица, сербский и югославский режиссёр, задал неожиданный вопрос представительнице СМИ, сообщил Пятый канал.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел во время выступления деятеля кино на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

"Почему цыган плакал, когда Титаник потонул?", — спросил Эмир Кустурица у журналистки.

Девушка предположила, что, вероятно, цыган мог случайно оставить на лайнере какую-то вещь. Однако режиссёр ответил, что на самом деле ему просто стало жалко металл. Зрителей развеселила его шутка.

Пятый канал уточнил, что Эмиру Кустурице нравятся цыгане. Во-первых, так как много представителей этого народа проживает в бывшей Югославии, на родине деятеля кино. Во-вторых, режиссёру импонирует их простое отношение к жизни.

При этом Эмир Кустурица уже ни раз поднимал тему этого народа в своих картинах. К примеру, он создал фильм "Время цыган".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Эмир Кустурица собирается экранизировать произведение Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".