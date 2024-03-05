На Всемирном фестивале молодежи Эмир Кустурица задал странный вопрос представительнице СМИ

Эмир Кустурица, сербский и югославский режиссёр, задал неожиданный вопрос представительнице СМИ, сообщил Пятый канал.
Инцидент произошел во время выступления деятеля кино на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
"Почему цыган плакал, когда Титаник потонул?", — спросил Эмир Кустурица у журналистки.
Девушка предположила, что, вероятно, цыган мог случайно оставить на лайнере какую-то вещь. Однако режиссёр ответил, что на самом деле ему просто стало жалко металл. Зрителей развеселила его шутка.
Пятый канал уточнил, что Эмиру Кустурице нравятся цыгане. Во-первых, так как много представителей этого народа проживает в бывшей Югославии, на родине деятеля кино. Во-вторых, режиссёру импонирует их простое отношение к жизни.
При этом Эмир Кустурица уже ни раз поднимал тему этого народа в своих картинах. К примеру, он создал фильм "Время цыган".
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Эмир Кустурица собирается экранизировать произведение Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
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