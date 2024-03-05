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Российская фигуристка Камила Валиева проходит кастинги в кино и на ТВ-проекты

Камила Валиева решила попробовать себя в кино и на телевидении

0:53
Кино

Российская фигуристка Камила Валиева, вокруг которой ранее разразился допинговый скандал, хочет развиваться в сфере кино. Об этом написали РИА Новости Спорт со ссылкой на эфир Авторадио.

Камила Валиева решила попробовать себя в кино и на телевидении
Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Первые мои планы вне спорта — закончить школу, сдать ЕГЭ, поступить в университет. Также сейчас прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты", — сообщила Камила Валиева.

Она добавила, что надеется на то, что зрители её увидят на большом экране.

Фигуристка также посоветовала молодому поколению пробовать себя во многих сферах деятельности. По её мнению, чем у человека разнообразнее опыт, тем проще выбрать подходящее конкретно ему занятие.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что именно запрещено делать Камиле Валиевой до 24 декабря 2025 года, конца её дисквалификации.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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