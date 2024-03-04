Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер сериала "Золото". Это произошло спустя 2 дня после анонса "Нефти"

Premier выложил трейлер сериала "Золото" спустя 2 дня после "Нефти"

Онлайн-кинотеатр Premier на своём YouTube-канале выложил трейлер документального сериала "Золото". Видеоролик появился на платформе по прошествии двух дней с даты публикации анонса к картине "Нефть".

В онлайн-кинотеатре Premier уже доступны четыре серии. Так, в первой из них создатели предлагают ознакомиться с историей возникновения драгоценного металла, методами его добычи, и узнать, в честь каких людей называют золотоносные карьеры. Во второй — ознакомиться с тем, из чего производят металл и как именно. Что касается третьей и четвёртой части, то в них сообщат про золотой запас Советского Союза и пользу золота.

Таким образом, в сериале расскажут про этот драгоценный металл, который является важным ресурсом для человечества.

"Веками золото ценилось больше других драгоценностей и буквально творило историю. Оно привлекало людей не только за богатый внешний вид, но и за уникальные свойства: золото не окисляется и не растворяется в воде, плотное и эластичное," — сказано в описании к ролику.

При этом там добавили, что на сегодняшний день этот металл — нечто большее, чем элемент в таблице Менделеева.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Premier опубликовали трейлер к документальному сериалу "Нефть".