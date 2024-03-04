Пол Дано: количество преобладает над качеством, зрителям надоело видеть на экране супергероев

Пол Дано из "Бэтмена" заявил, что зрители устали от супергероев

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Американский актёр Пол Дано, который снимался в фильме режиссёра Мэтта Ривза "Бэтмен", рассказал Independent, что зрители успели пресытиться супергероями.

Фото: flickr.com by TechCrunch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр поделился с интернет-изданием, что, по его мнению, это произошло по причине большого количества фильмов о людях со сверхспособностями, в то время как качество подобных картин является не самым лучшим.

"Как только слово "контент" вошло в то, чем мы занимаемся — то есть снимаем фильмы или телепередачи — оно означало количество, а не качество, что я считаю большой ошибкой", — пояснил актёр.

При этом деятель кино надеется, что в будущем кто-нибудь привнесёт что-либо новое в супергероику, либо же придумает другой оригинальный и популярный сюжет. Он выразил уверенность, что это определённо случится.

Ранее Pravda.Ru писала, что съёмки картины "Бэтмен: Часть вторая" стартуют летом 2024 года.