Пол Дано: количество преобладает над качеством, зрителям надоело видеть на экране супергероев

Американский актёр Пол Дано, который снимался в фильме режиссёра Мэтта Ривза "Бэтмен", рассказал Independent, что зрители успели пресытиться супергероями.
Актёр поделился с интернет-изданием, что, по его мнению, это произошло по причине большого количества фильмов о людях со сверхспособностями, в то время как качество подобных картин является не самым лучшим.
"Как только слово "контент" вошло в то, чем мы занимаемся — то есть снимаем фильмы или телепередачи — оно означало количество, а не качество, что я считаю большой ошибкой", — пояснил актёр.
При этом деятель кино надеется, что в будущем кто-нибудь привнесёт что-либо новое в супергероику, либо же придумает другой оригинальный и популярный сюжет. Он выразил уверенность, что это определённо случится.
Ранее Pravda.Ru писала, что съёмки картины "Бэтмен: Часть вторая" стартуют летом 2024 года.
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