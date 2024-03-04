Актриса Лариса Лужина дала интервью, в ходе которого высказалась о съёмках фильма "Вертикаль"

Лариса Лужина рассказала об опасных съёмках фильма "Вертикаль"

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Лариса Лужина, народная артистка РСФСР, рассказала изданию "Аргументы и Факты" о съёмках фильма режиссёров Станислава Говорухина и Бориса Дурова "Вертикаль".

Фото: commons.wikimedia.org by Tess Mattew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она заявила, что, по её мнению, кинокартина получилась "слабенькая".

"Картина то слабенькая. Если честно, чисто режиссёрски — никакая. Говорухин не кино снял. Это игра в кино", — сказала Лариса Лужина.

При этом она добавила, что съёмочный процесс фильма был очень опасен и травматичен. Лариса Лужина сообщила, что актёры на протяжении пяти месяцев находились в горах и подвергались существенному риску.

"Однажды возникла трещина 30 метров глубиной, вертолет у нас разбился — всё было. Мы тогда молодые были, думали, пронесёт, всё было "на авось"… Слава Богу, все остались живы", — рассказала народная артистка.

Также она заявила, что лишь благодаря песням Владимира Высоцкого, фильм стал популярен.

"Они [создатели] не понимали, что только благодаря Володиным песням эта картина будет жить. И живёт до сих пор. Не было бы его песен — не было бы вообще этой картины", — подытожила она.

Напомним, что фильм "Вертикаль" — проект 1966 года. В нём показали команду альпинистов, которые оказываются в очень непростой ситуации во время покорения одной из гор Кавказа.