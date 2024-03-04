Актёр Джонни Депп может вернуться к съёмкам "Пиратов Карибского моря" от компании Disney

Disney планирует вернуть Джонни Деппа на съёмки "Пиратов Карибского моря"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Disney желает, чтобы Джонни Депп, который сыграл капитана Джека Воробья, снова принял участие в фильме "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил инсайдер Дэниел Рихтман на своей странице.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины", Кинопоиск by Эрнесто Алегьери

По его словам, Disney хочет возвратить актёра на съёмочную площадку шестого фильма о пиратах Карибского моря.

Ранее компания расторгла с Джонни Деппом контракт по причине громких судебных разбирательств с уже бывшей супругой — Эмбер Хёрд. В 2018 году жена актёра опубликовала в издании The Washington Post статью о предполагаемом систематическом домашнем насилии со стороны мужа. Однако Джонни Депп обратился в суд и выиграл его.

Не днях Pravda.Ru сообщала, что фигуристка Елизавета Туктамышева заменила лицо пирата Джека Воробья на своё собственное.