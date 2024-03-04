Актёр Джонни Депп может вернуться к съёмкам "Пиратов Карибского моря" от компании Disney

Компания Disney желает, чтобы Джонни Депп, который сыграл капитана Джека Воробья, снова принял участие в фильме "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил инсайдер Дэниел Рихтман на своей странице.
По его словам, Disney хочет возвратить актёра на съёмочную площадку шестого фильма о пиратах Карибского моря.
Ранее компания расторгла с Джонни Деппом контракт по причине громких судебных разбирательств с уже бывшей супругой — Эмбер Хёрд. В 2018 году жена актёра опубликовала в издании The Washington Post статью о предполагаемом систематическом домашнем насилии со стороны мужа. Однако Джонни Депп обратился в суд и выиграл его.
Не днях Pravda.Ru сообщала, что фигуристка Елизавета Туктамышева заменила лицо пирата Джека Воробья на своё собственное.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.