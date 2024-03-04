Дверь из фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона продадут на аукционе

Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Дверь из фильма известного режиссёра Джеймса Кэмерона "Титаник" выставили на продажу, передаёт издание Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма "Титаник", film.ru

Её продадут с 20 по 24 марта, на американском аукционе Heritage Auctions. Начальная цена за реквизит составляет 40 тысяч долларов. Это та самая дверь, благодаря которой Роуз, главная героиня картины, спаслась от гибели во время крушения лайнера "Титаник".

Также сообщается, что размеры реквизита равняются примерно 2,5 метрам в длину и 1 метру в ширину.

В культовой сцене Джек, возлюбленный Роуз, жертвует своей жизнью, чтобы спасти любимую от неминуемой смерти. Он велел девушке лежать на двери, которая осталась от обречённого лайнера, в то время как сам замерзал в холодной воде Атлантического океана.